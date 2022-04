Les pompiers de Bruxelles veulent recruter des femmes: "Ce travail est extraordinaire"

Les pompiers de Bruxelles veulent recruter des femmes. Pour la première, une campagne à destination du public féminin est organisée.

Joëlle Mollet est l’une des rares pompières à Bruxelles. Un métier qu'elle exerce avec passion depuis 16 ans. "Ce travail est extraordinaire et pour rien au monde je le lâcherais. C’est vraiment toujours un plaisir de venir ici le matin et de se dire qu’on ne sait jamais à quelle sauce on sera mangé. Il y a ça aussi qui est important. Il n’y a pas de monotonie dans ce métier", assure Joêlle, caporale dans la 21ème compagnie des pompiers de Bruxelles.

Les femmes ne représentent que 1% des effectifs, soit 11 personnes sur 1.100. Les pompiers souhaitent qu’il y en ait plus. C'est la raison pour laquelle ils organisent pour la première fois une campagne de recrutement à destination du public féminin, pour inciter celles qui le souhaitent à devenir femmes du feu. Des affiches sont installées dans les communes de la Région bruxelloise, dans des centres de fitness, en rue, etc.

Les inscriptions pour la prochaine sélection sont ouvertes jusqu’au 13 mai.