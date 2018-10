Excédés par leurs conditions de travail, les pompiers sont rassemblés à Bruxelles: "Quand on met un camion en marche, il fait bleu dans la chambre"

Caserne délabrée, manque de matériel et d'investissement... Les hommes du feu n'en peuvent plus et le font savoir, ce jeudi matin.

Ils sont prêts à mettre le feu aux poudres, ce matin, auprès de leur direction, à Bruxelles. Les pompiers sont en assemblée générale, dès 8h30, pour évoquer leurs problèmes, et il y en a beaucoup, principalement liés aux infrastructures...

Dans la caserne de l'avenue de l'Héliport, dans la capitale belge, "la cour intérieure s'effondre sur elle-même. Plusieurs agents se sont déjà tordu, voir cassé le pied parce qu'elle est fissurée de tous les côtés", a déclaré Eric Labourdette, syndicaliste. Il y a également des problèmes dans la gestion des vêtements contaminés, mis dans des sacs jaunes mais pas isolés du reste de la caserne.

Enfin, "les trois ascenseurs sont régulièrement en panne. On appuie sur le petit bouton d'alarme et nos collègues, en bas dans le garage, viennent nous libérer".

A Jette, il y a des problèmes avec les rénovations. "On a du recommencer les toilettes car on ne savait plus fermer la porte…"





Les pompiers "meurent avant de partir en intervention"

A Hamoir (Liège), la caserne est "dans un hangar destiné aux véhicules. On y a construit des chambres et des vestiaires de fortune. C'est comme ça depuis 1990 à peu près. La toiture extérieure, c'est toujours de l'amiante", a expliqué Michel Peeters.

Pire: les pompiers de garde dorment dans des conditions déplorables. "Voici la chambre qui fait 2,5 sur 3 mètres. Il y a deux lits superposés et un boiler. Je me demande si (à la prison) de Lantin, ils ne sont pas mieux qu'ici. Quand on met un camion en marche, il fait bleu dans la chambre. Il faut aller réveiller les gens qui y sont parce que sinon, quand à sonnera, personne n'arrivera: les pompiers seront morts ici, à la caserne..."

Des containers/préfabriqués devraient cependant remplacer les chambres, dès cette année.

Les pompiers pointent également du doigt des problèmes de stock de matériel de protection.