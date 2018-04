Les pompiers se déplacent en masse à la gare de Bruxelles-Nord: pas d'incendie, mais un dégagement de fumée durant des travaux

La gare de Bruxelles-Nord a été brièvement évacuée jeudi après-midi vers 15h00 en raison d'un dégagement de fumée provenant d'une zone en travaux qui a déclenché les détecteurs incendie du bâtiment.

De nombreux témoins ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous, inquiets de voir un nombre importants de pompiers se déplacer en urgence à la gare du Nord vers 15h. "Il se passe quelque chose à la gare de Bruxelles-Nord, beaucoup de pompiers et de policiers en intervention", nous a décrit Samira vers 15h10. "Que se passe-t-il?", nous a ensuite demandé Martine.



D'après une porte-parole de la SNCB, un dégagement de fumée s'est produit durant des travaux dans la galerie commerçante. Les détecteurs de fumée se sont activés et la gare a été brièvement évacuée par mesure de précaution. La circulation des trains a été interrompue sur la voie 1, mais elle a rapidement repris vers 15h15. Aucun blessé n'est à déplorer.



Selon nos informations, le dégagement de fumée serait dû à un court-circuit au niveau d'une machine utilisée sur un chantier.