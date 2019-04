Les réseaux sociaux s'inquiètent du possible viol d'une fillette à Schaerbeek: le parquet ouvre une enquête

Un viol sur une petite fille de 4 ans pourrait avoir eu lieu jeudi en fin de journée, selon des déclarations se propageant vendredi sur les réseaux sociaux. Nous avons reçu plusieurs messages dénonçant ces faits via notre bouton orange Alertez-nous. Les expéditeurs avaient dans la plupart des cas été alertés via Facebook.

La zone de police Bruxelles-Nord nous a confirmé ce vendredi en fin de matinée qu'une plainte avait été déposée, mais insiste sur la prudence avec laquelle cette information doit être traitée. "Je peux vous confirmer qu'une plainte a été déposée, et donc qu'une enquête est en cours. Mais on en est au tout début. Les faits sont pris au sérieux, mais on ne peut rien confirmer d'autre pour le moment", a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord.



"Ne pas mettre l'enquête à mal"

Le parquet de Bruxelles, de son côté, se limite pour l'instant à confirmer l'information selon laquelle cette info circule sur les réseaux sociaux et qu'une plainte a été déposée. Un communiqué relatif à cette suspicion de viol sera rédigé dans la journée, dès que les premières informations auront été rassemblées.



Le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt assure que tous les services, que ce soient les services sociaux, l'école où est scolarisée la fillette ou la police, ont réagi rapidement, dès jeudi soir. "Si les faits sont avérés, c'est bien évidemment dramatique. Le parquet a été avisé et une enquête est en cours. Il faut se limiter à ce que le parquet pourra communiquer afin de ne pas mettre à mal l'enquête", a-t-il dit.

Il précise qu'il n'a pas encore été établi que l'agression a eu lieu au sein de l'école dont est issue la fillette. Le bourgmestre explique que pour l'instant la commune et la direction se concentrent sur l'établissement des circonstances de faits, avant d'éventuellement prendre des mesures adaptées à la situation.

L'enfant et la famille ont été pris en charge par les services sociaux.