Les syndicats se déploient à Bruxelles devant la fédération des entreprises: "Condamnés à la pension à 67 ans!"

Ce vendredi, c'est journée de grève interprofessionnelle. Les syndicats sont sur le pied de guerre et se sont déployés à divers endroits du pays, principalement dans les zonings industriels et devant des bâtiments symboliques.



À Bruxelles, le front syndicat a notamment manifesté devant le siège de la FEB, l'organisation interprofessionnelle d'employeurs représentant les entreprises des trois régions du pays. Les affiches, drapeaux et revendications ont été affichés au rythme des tambours et des cris qui se sont répandus dans la rue Ravenstein.





Légères perturbations chez Audi Bruxelles, des entreprises totalement à l'arrêt à Gand



La journée nationale d'actions syndicales provoque de légères perturbations chez Audi Bruxelles à Forest, vendredi. Entre 20 et 30% des employés ont débrayé et donc tous les départements de l'usine, certains plus touchés que d'autres, ne sont pas effectifs à 100%.



Aucune entrée du bâtiment n'est toutefois bloquée par des piquets de grève. Audi n'a pas encore pu évaluer les conséquences de ces actions à long terme.