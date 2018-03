Les zones de secours de Bruxelles veulent récupérer des postes de garde perdus avec le retour au niveau 2 d'alerte terroriste

Les pompiers-ambulanciers de Bruxelles sont en colère. Ils ont convoqué une assemblée générale ce mardi matin. Ils mettent leur direction au pied du mur, exigeant du personnel de garde supplémentaire. Nos journalistes Thibaut Balthazar et Gilles Gengler ont assisté aux échanges tendus.

Face à leur direction, les pompiers-ambulanciers bruxellois expriment leur mécontentement. Ils dénoncent le manque d’effectifs dans le personnel de garde face à un nombre d’interventions en plein explosion. "On n'arrête plus, on a des 20, 30 sorties pour deux ambulances. Sur 24 heures, c'est quelque chose qui est énorme", dénonce Eric Labourdette, président du secteur Zones de secours pour le syndicat libéral de la fonction publique (SLFP).

Après les attentats du 22 mars, dix pompiers par jour avaient renforcé l’effectif existant. Mais, à la suite du retour au niveau 2 de la menace, ces renforts ont été replacés dans des autopompes, laissant certains services d’urgence sur le carreau. "On a pris ce personnel sur l'effectif de garde pour le mettre dans le véhicule", explique Marc Kramski, délégué CGSP pour les zones de secours de Bruxelles.

Aujourd’hui les membres du personnel souhaitent récupérer ces postes de garde perdus. Ils sont prêts à prendre des mesures fortes si la direction n’accepte pas leurs revendications.

"L'idée a été émise de faire une vraie grève". On va forcer l'autorité à devoir faire appel à la police pour aller chercher les pompiers et les ramener à la caserne

"On a écouté les demandes et on va en discuter maintenant", a déclaré Tanguy Du Bus De Warnaffe, le commandant des pompiers de Bruxelles.

La direction s’est réunie vers midi pour prendre une décision. Les négociations avec les syndicats sont actuellement en cours.