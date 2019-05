Liquide potentiellement dangereux détecté dans un colis postal à Saint-Josse-ten-Noode

Une personne a été légèrement blessée à cause d'un liquide suspect coulant d'un colis postal, au bureau de poste de Saint-Josse-ten-Noode jeudi, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le bureau de poste a été évacué et le colis placé dans un conteneur scellé qui sera pris en charge par la Protection civile. La nature du liquide n'est pas encore déterminée.



Les pompiers de Bruxelles ont été appelés au bureau de poste de la rue Willems à Saint-Josse-ten-Noode, jeudi vers 10h30. En cause, un liquide suspect s'est échappé d'un colis postal."Une personne a reçu de ce liquide sur elle et a présenté ensuite une irritation de la peau", a expliqué Walter Derieuw. "Elle a été transférée à l'hôpital et le bureau de poste a été évacué. Une de nos équipes en combinaison Hazmat (protection contre les matières dangereuses) a placé le colis dans un conteneur hermétique. Celui-ci va maintenant être récupéré par la Protection civile pour complément d'enquête", a poursuivi le porte-parole des pompiers.