Mamadou, 12 ans, a disparu à Laeken: il ne vit à Bruxelles que depuis quelques semaines, ses proches s'inquiètent

Le mercredi 17 mars 2021 vers 14h20, Mamadou Diallo, un jeune garçon âgé de 12 ans, a quitté à pied la rue Reper Vreven à Laeken et ne s’est plus manifesté depuis.

Mamadou est originaire de Guinée, il mesure 1m75 et est mince. Il a de courts cheveux foncés et s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait une veste doudoune noire, un pantalon jeans noir et un sweat noir avec une capuche munie de l’inscription SUPERDRY en grosses lettres blanches et des baskets vert pomme de marque Nike. Il était également en possession d’un sac à dos noir avec le contour jaune fluorescent. Mamadou ne vit à Bruxelles que depuis quelques semaines et pourrait sembler perdu.

Il est également demandé à Mamadou de se manifester auprès de ses proches ou de la police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.