Manifestants et policiers en nombre à Schaerbeek: que s'est-il passé?

Une centaine de ressortissants guinéens ont manifesté ce jeudi à proximité de l'ambassade de Guinée située boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek, a indiqué vers 13h15 la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode).

Ce jeudi matin, des manifestants se sont réunis devant l’ambassade de Guinée dans la commune de Schaerbeek, en région bruxelloise. Isabelle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Manifestation récurrente et en nombre depuis hier au carrefour Reyers, nous écrit-elle. La police est présente avec un canon à eau et des chiens."

"Entre 7h et 9h30 ce matin, j’entendais du djembé. Ensuite, les manifestants se sont un peu dispersés avant de revenir. Vers 11h, ils devaient être 300. La police est arrivée avec un camion," explique-t-elle.

La police maintient les manifestants à une certaine distance de l'ambassade et appelle à la dispersion en raison des mesures pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le rassemblement se déroule pour le moment dans le calme.Le groupe a préalablement manifesté vers 11h devant le Berlaymont, au 200 de la rue de la Loi, dans le quartier européen à Bruxelles. Il était alors composé d'une septantaine de personnes selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour les repousser sur la petite rue de la Loi, entre le rond-point Robert Schuman et l'avenue de la Joyeuse entrée, lieu qui est considéré comme une zone de libre expression pour les questions européennes. Ce rassemblement a pris fin vers 11h50.

Plusieurs groupes de 30 à 40 personnes s'étaient déjà rassemblés mercredi après-midi, entre 13h00 et 16h30, devant l'ambassade de Guinée à Schaerbeek. La porte de l'ambassade avait été dégradée. La police de Bruxelles-Nord avait alors procédé à l'arrestation administrative de quatre personnes. Un manifestant avait posté un message sur Twitter dans lequel il expliquait vouloir demander des comptes à l'ambassadeur pour les personnes tuées dans son pays.Ces manifestations spontanées à Bruxelles surviennent en marge de l'annonce des résultats partiels des élections présidentielles en Guinée, qui donnent vainqueur le président sortant Alpha Condé. Des personnes ont été tuées dans des heurts entre les forces de l'ordre et des partisans de l'UFDG, principal parti de l'opposition, qui se dit victime d'une fraude.