Manifestation contre la mobilité à Bruxelles: "Contre les nids-de-poule, contre les 100 km/h sur le Ring, contre les contrôles techniques"

Environ 150 taxis, 80 motards, une cinquantaine d'automobilistes, selon l'estimation des représentants des différents groupes participants, étaient rassemblés jeudi vers 10h30 autour de la gare du nord pour protester contre la politique de mobilité à Bruxelles. Le cortège est parti un peu avant 11h00 à grands coups de klaxon. Des embarras de circulation sont constatés sur son trajet, en particulier sur la petite ceinture.

Les véhicules se dirigeront vers le boulevard du Régent pour accompagner la délégation qui sera reçue à 12h00, dans les locaux du gouvernement bruxellois, par le ministre-président Rudi Vervoort et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Les organisateurs prévoyaient jusqu'à mercredi soir encore de se déplacer jusqu'au cabinet de cette dernière, situé boulevard Saint-Lazarre, pour réclamer une rencontre en sa présence.

"On est contre les nids-de-poule, contre les 100 km/h sur le Ring, contre les contrôles techniques", explique un manifestant dans le RTL info 13h. "On vise la limitation à 30 km/h, les zones fermées à la circulation, la suppression des places de parking, la Low Emission Zone...", détaille le président de l'ASBL Mauto Défense, Lucien Beckers. "Jusqu'à présent, ce sont encore les voitures qui représentent la plus grande partie de la mobilité. Vouloir les supprimer c'est comme vouloir supprimer le nucléaire sans avoir d'autres sources d'électricité. On ne peut pas tout faire à pied. Moi, je transporte actuellement de la marchandise en camionnette et je ne vois pas comment faire cela autrement. Mais il y a beaucoup d'autres raisons qui justifient d'employer une voiture".

Contestation unanime

Cette manifestation issue du secteur des taxis s'est élargie à plusieurs acteurs de la mobilité. La délégation est également composée de Khalid Ed-Denguir, président de la FeBeT (Fédération belge des Taxis) qui est à l'initiative de la manifestation, ainsi que d'un motard désigné par les mouvements de motards présents. Taxi United et l'Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC) ont aussi été cités parmi les participants. Khalid Ed-Denguir veut demander une réelle concertation de tous les acteurs de la mobilité.

Yannic Ilardi, fondateur du groupe Facebook MBA (Motards de Bruxelles et d'Ailleurs) rassemblant environ 500 membres, dénonce que la politique de mobilité exclut les motards de la ville, avec des difficultés de stabilité en dessous de 30 km/h. "On veut dénoncer l'immobilité à Bruxelles et le manque d'investissements dans l'état des routes, qui est déplorable." Il a fait valoir que les nids-de-poule sur les routes sont dangereux pour la sécurité des motards.