Manifestation contre le racisme et coronavirus: les commerçants de la chaussée d'Ixelles se relèvent peu à peu

Une semaine après les dégradations à la suite de la manifestation contre le racisme, les commerçants de la chaussée d'Ixelles se relèvent peu à peu... Il faut à présent réparer les vitrines cassées et retrouver un climat plus apaisé. Joao Vangeneberg, responsable du magasin Footcorner a été particulièrement touché. Il nous décrit les dégâts: "On a deux grandes vitrines principales. La largeur de la vitre fait 1,5m. Les jeunes ont cassé ces vitrines. Pour pallier à cela, le soir-même, on a dû empêcher l’accès. En attendant, en étant responsable du magasin, je suis resté dormir ici. Au niveau du chiffre, cela crée un climat où les gens sont pas tentés de sortir et faire les magasins. Donc la fréquentation a été moindre. Les commerçants de la rue l’ont bien senti. On espère qu’on va revenir à un climat normal."