Manifestation contre le sommet de l'OTAN: quelles sont les revendications des manifestants?

Une manifestation est en cours à Bruxelles depuis 13h où environ 200 personnes se sont rassemblées, a constaté notre journaliste Loïc Parmentier. Quelles sont leurs revendications?

Pour les manifestants présents place de l'Abertine à Bruxelles, "les 30 pays membres de l'OTAN, cette organisation du traité d'atlantique nord, ont des dépenses militaires bien trop importantes qui ne sont pas nécessaires selon eux", explique notre journaliste en direct du RTL INFO ce midi. Les manifestants estiment entre autre que "les 1.089 milliards de dollars qui ont été dépensés en armement pendant la pandémie" auraient pu être utilisés à d'autres fins.

"Le prochain sommet de l’OTAN se tiendra le 14 juin à Bruxelles. L'OTAN, cette organisation qui pousse toujours plus à la confrontation et la militarisation alors que la pandémie mondiale nous apprend que seule la coopération internationale garantit notre sécurité. Le mouvement pour la paix belge appelle à un rassemblement à la veille du sommet, le dimanche 13 juin à 13h. Nous dénonçons la logique de guerre froide orchestrée par l'OTAN et nous refusons de continuer à augmenter les dépenses militaires", est-il écrit sur l'évènement Facebook de la manifestation d'aujourd'hui.

Ils sont environ 200 dans le centre de Bruxelles pour manifester leur mécontentement face à ces dépenses jugées trop importantes. "Les organisateurs ont prévus des représentations théâtrales, l'envol de cerfs-volants, de la musique et quelques discours", précise notre journaliste sur place.

Leurs revendications

"Nous demandons: