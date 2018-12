Manifestation devant l'Office des Étrangers contre la limitation du nombre d'enregistrements organisée par Francken

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'Office des Étrangers ce vendredi matin pour exprimer leur désaccord à l'égard de la limitation du nombre journalier d'enregistrements de demandeurs d'asile. En plus d'un nombre d'inscriptions limité à 50 par jour, la priorité est donnée aux femmes et enfants, faisant fi des hommes seuls également candidats à l'asile.

"Cela fait huit jours maintenant que les réfugiés qui se présentent pour s'inscrire pour la première fois sont refusés. Theo Francken dit que l'Office des Étrangers fait face à un pic de demandes et a donc limité les demandes d'asile à 60 par jour, mais même ce nombre n'est pas respecté", déplore une membre de l'ASBL Amitié sans frontières, Riet Dhont.



Pour les manifestants, il s'agit d'une énième mesure qui fâche. A leurs yeux, les mauvaises politiques migratoires du gouvernement sont sans fin. "Nous sommes présents ici tous les vendredis depuis trois ans maintenant afin d'offrir le petit-déjeuner aux réfugiés. Nous avons l'habitude d'être confrontés à des injustices mais, là, c'est le summum. Les gens sont poussés vers le parc Maximilien et la gare du Nord", regrette Mme Dhont.



Les protestataires considèrent que la nouvelle mesure est non seulement discriminatoire mais va par ailleurs à l'encontre de la Convention de Genève et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. "Il y a des personnes originaires du Djibouti, du Yémen ou encore de Guinée qui se présentent ici tous les jours mais qui ne sont tout simplement jamais autorisées à entrer et donc à soumettre leur demande d'asile", relève encore Mme Dhont.