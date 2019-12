Manneken Pis fête ses 400 ans en smoking: "C’est un jour très spécial"

La ville de Bruxelles a fêté ce lundi matin les 400 ans du Manneken-Pis. De 50 à 100 personnes, en comptant les touristes, ont partagé ce moment festif.

Bruxelles célèbre l'anniversaire de l'un de ses personnages emblématiques. Manneken Pis a 400 ans aujourd'hui. La Ville a reçu la sculpture, réalisée par Jérome Duquesnoy, le 16 décembre 1619. Le ketje national a donc eu droit à une célébration festive ce lundi matin en présence des représentants des différentes confréries folkloriques de la Ville.

L'échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements Delphine Houba lui a présenté un gâteau avec une bougie, que le ketje a éteint en l'arrosant. Il était habillé d'un smoking pour l'occasion.

Connu "dans le monde entier"

"On fête le 400ème anniversaire de la statuette en bronze de Manneken Pis, donc c’est un jour très spécial. Imaginez Bruxelles sans Manneken Pis, ce n’est pas possible parce que l’on identifie Bruxelles avec Manneken Pis", souligne Marc Guebel, vice-président de l'ordre de Manneken Pis

"D’ailleurs, on en parle tellement que bien souvent les touristes sont déçus parce qu’il est petit et on parle de lui comme si c’était un grand. C’est la preuve que Manneken Pis est une personne connue dans le monde entier", se réjouit-il.

Pour marquer l'occasion, une nouvelle pièce de monnaie de 2,5 euros estampillée "400 ans Manneken Pis" a été frappée en édition limitée. Un numéro de la collection Studia des Musées et Archives de la Ville de Bruxelles rassemble des contributions d'historiens de l'art et d'autres spécialistes expliquant les origines de la sculpture et le contexte qui l'a vu naître, et ce afin de pallier le manque d'ouvrages scientifiques sur la statue.

Une chasse au trésor

Une chasse au trésor a de plus cours depuis le 29 novembre sur le parcours des Plaisirs d'hiver via une application de géolocalisation. Jusqu'au 5 janvier, les participants pourront remporter un cadeau à l'effigie du Manneken Pis, invité d'honneur de cette édition.

Le Musée de la Ville de Bruxelles propose de visiter une de ses salles qui lui est dédiée. Une vitrine pop-up permet encore jusqu'au 31 mai de découvrir la garde-robe du petit Bruxellois.

Enfin, les élèves sont invités à lui réaliser un nouveau costume sous forme de dessin ou de prototype. Le projet retenu sera confectionné et remis officiellement à la Ville le 7 mai prochain, lors d'une cérémonie conforme à l'usage. Une exposition présentera l'ensemble des créations.