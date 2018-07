Manque d'espace de parking à Bruxelles: une application s'attaque au problème

Une application et un panneau de signalisation numérique permettent désormais aux automobilistes de se garer devant un emplacement de garage. Ces nouveautés ont été présentées jeudi par la start-up Pasha à Bruxelles, où le stationnement des véhicules n'est pas sans poser problème dans certains quartiers. Quelque 60.000 places de garage sont recensées dans la capitale. L'application permettrait d'exploiter ces espaces de parking de manière tout à fait légale. Le propriétaire d'un garage télécharge l'application, introduit son adresse et ses coordonnées bancaires et reçoit dans la foulée un panneau de signalisation. Ce panneau se compose d'un écran numérique et est connecté. Le propriétaire introduit ensuite les heures auxquelles son emplacement peut être occupé par un tiers. Un automobiliste peut alors louer cet emplacement.

Son numéro d'immatriculation sera affiché le temps de la réservation. Le coût d'une telle place de parking variera en fonction de l'emplacement et de la durée. Selon les concepteurs de Pasha, l'écran numérique du panneau permet de respecter une disposition du code de la route (article 25 - 3°) qui interdit tout stationnement "devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès".