Marche d'extrême droite à Bruxelles: des migrants mis à l'abri

Bien que le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ait décidé de ne pas autoriser la "Mars op Brussel" ("marche sur Bruxelles") que des sympathisants d'extrême droite flamands souhaitaient organiser ce dimanche dans la capitale, la plate-forme citoyenne de soutien aux réfugiés mettra à l'abri les migrants dont elle s'occupe par mesure de prévention, selon une information diffusée vendredi en fin de journée par Bruzz et confirmée par Mehdi Kassou, le porte-parole de la plate-forme.





D'après les informations qui parviennent à la plate-forme, il semble que des groupes particulièrement durs ont prévu de se rendre à Bruxelles malgré l'interdiction, notamment pour s'en prendre à certains quartiers à commencer par le quartier nord, point de ralliement pour de nombreux migrants. Des lieux de retraite sont prévus pour mettre à l'abri les migrants. La porte d'Ulysse habituellement ouverte uniquement en soirée restera ouverte durant la journée dimanche pour assurer un accueil sécurisé. Des maraudes seront organisées dimanche à partir de 11h00 du matin pour avertir de la menace les personnes présentes en rue et les orienter vers des lieux sûrs. Dès ce vendredi soir, l'information sera transmise lors de l'appel à l'hébergement. Les personnes qui logent des migrants seront ainsi sollicitées pour les garder à l'abri en journée chez eux dimanche.La police de Bruxelles-Ixelles avait au préalable à l'interdiction du bourgmestre rendu un avis négatif, déconseillant la tenue de cette marche et des contre-manifestations qui pourraient s'organiser en rapport. Plus de 1.000 personnes avaient annoncé leur participation sur le groupe Facebook de l'événement. Ils affirmaient protester contre l'absence du Vlaams Belang au sein du gouvernement flamand, estimant que le cordon sanitaire mis en place ne respecte pas le choix des électeurs. Selon des médias flamands, le groupe d'extrême droite "Blood, Soil, Honour et Faith" serait à l'origine de cette manifestation, et pas le Vlaams Belang. Le rassemblement était prévu à 14h00 dimanche place d'Espagne à Bruxelles.