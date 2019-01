DIRECT - Marche pour le climat: les premiers manifestants sont arrivés à la gare du Nord de Bruxelles

Des dizaines de milliers de citoyens devraient à nouveau descendre dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour réclamer des "mesures politiques ambitieuses" et "socialement justes" contre le réchauffement climatique. Sur Facebook, près de 33.000 personnes ont annoncé leur participation, tandis que 78.000 autres ont marqué leur intérêt pour la manifestation, qui se déclinera également à Mons et dans plusieurs villes françaises.

La pression de la rue autour des enjeux climatiques n'a jamais été aussi palpable. Depuis la marche du 2 décembre, qui avait réuni quelque 75.000 personnes dans la capitale, la mobilisation a pris une ampleur sans précédent, orchestrée par une multitude de collectifs et ponctuée, chaque jeudi, par les "grèves scolaires" initiées par des élèves de l'enseignement secondaire pour mettre une "pression maximale sur les autorités". Ce dimanche, le rendez-vous est donné à 13h00 à la Gare du Nord de Bruxelles.

Suivez notre direct grâce à nos journalistes envoyés sur place:

12h42 - Les manifestants sont de plus en plus nombreux devant la Gare du Nord, au fur et à mesure que les trains arrivent. Le cortège doit s'élancer dans quelques minutes.

12h17 - A Mons, un groupe de manifestants est parti en direction de Bruxelles. Le prochain rendez-vous est annoncé à 14 heures sur la Grand Place, nous indiquent nos journalistes Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta.

11h40 - Les premiers manifestants sont arrivés à la Gare du Nord à Bruxelles, nous rapportent nos journalistes sur place Nathanaël Pauly et Thomas Decupere.

"La grande question du jour est 'Combien seront-ils?' Seront-ils aussi nombreux ou plus nombreux encore que lors de la précédente manifestation du 2 décembre? 75.000 personnes avaient participé selon les organisateurs", souligne Nathanaël Pauly. Si l'on en croit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, 33.000 personnes ont dit qu'elles participeraient à cette marche. Près de 80.000 sont intéressées par l'événement.

Le rendez-vous est fixé à la gare du Nord à partir de 13h. Le cortège se mettra en route dès 14 h pour un parcours dans les rues de Bruxelles de 3 kilomètres environ. Le cortège arrivera donc vers 15h sur la place du Luxembourg, lieu qui n'a pas été choisi au hasard. "L'objectif aujourd'hui est d'interpeller les autorités politiques belges mais aussi européennes sur l'urgence climatique", nous rappelle notre journaliste.

Le collectif organisateur "Rise For Climate Belgium" y prendra la parole avec l'économiste français Pierre Larrouturou, à l'origine du projet de Pacte Finance-Climat européen, qui prévoit un investissement de 1.000 milliards d'euros par an pour sauver le climat.

11h15 - A Liège, des citoyens ont pris le train en direction de la capitale. Huit cents personnes ont embarqué dans celui de 11h, 200 dans celui de 11h20, 70 dans le train de 11h30, comme l'ont constaté nos journalistes Julien Modave et Julien Raway. Ils ont rencontré une citoyenne plus que jamais déterminée: "Je suis une réfugiée climatique en fait, un ours polaire. Il y a un pingouin aussi. On fait ce qu’on peut pour aider les ours polaires et les pingouins. C’est un détail, mais on va marcher, c’est important. C’est important de faire ce qu’on peut à notre échelle. Si on peut marcher, on marche (...) Je suis inquiète pour tout le monde, les animaux, nous, nos enfants. Je pense que tout le monde est en danger", confie-t-elle.