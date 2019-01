Marche pour le climat: quelque 30.000 personnes se sont rendues en train à Bruxelles

Environ 30.000 personnes ont pris le train dimanche pour se rendre à la Marche pour le climat organisée à Bruxelles, indique la SNCB sur base de ses premières estimations. Pour leur retour, les chemins de fer leur conseillent d'éviter les engorgements en gare de Bruxelles-Luxembourg et de rejoindre les autres gares bruxelloises à pied ou via les transports en commun.



La SNCB avait renforcé son offre de transport afin d'acheminer les manifestants. Dix trains supplémentaires avaient été déployés et la capacité de 36 autres trains avait été élargie pour pouvoir transporter 50.000 personnes vers Bruxelles entre 12 et 14h00 et depuis Bruxelles à partir de 17h00, soit un doublement de l'offre habituelle.

Les chemins de fer belges conseillent cependant aux usagers d'éviter l'engorgement probable de la gare de Bruxelles-Luxembourg et de se rendre soit à pied vers la gare de Bruxelles-Schuman, soit en transports en commun aux gares de Bruxelles-Central, -Midi ou -Nord. "La SNCB se réjouit du franc succès du train pour se rendre à Bruxelles ce dimanche, en tant que mode de transport alternatif durable et respectueux de l'environnement".