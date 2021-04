Matthieu rouvrira son restaurant de Woluwe le 1er mai peu importe la décision du Codeco: "Il s’agit d’un devoir citoyen"

Les restaurateurs et les cafetiers sont suspendus aux décisions de ce Comité de Concertation. Réouverture le 1er mai, le 8 mai ou le 15 mai ? Uniquement les terrasses ou à l’intérieur également ? De plus en plus de patrons suivent la ligne lancée à Liège : ouverture le 1er mai, peu importe la décision du Codeco.

En Région bruxelloise, Matthieu Léonard, restaurateur, est particulièrement remonté. "Remonté c’est un faible mot. On s’attend à une décision prise assez compliquée. On a entendu dans les bruits de couloir et dans la presse hier une ouverture probable de l’horeca et des terrasses le 8 mai. C’est de la fumisterie cette histoire. C’est jeter des cacahuètes à un singe à travers les barreaux. Ça a un effet pervers et je vais vous expliquer pourquoi. Qu’on soit le 1er mai ou le 15 mai, à 15 jours de différence on ne comprend pas sur quelles bases on va évaluer que le 1er mai serait un jour plus dangereux que le 8 mai. On a le sentiment qu’il y a un défaut d’autorité au sein des politiques", a-t-il expliqué au micro de Sébastien De Bock dans le RTL INFO 8H de Bel RTL.

Le 1er mai, il rouvrira totalement son restaurant, pas seulement la terrasse. Peu importe les décisions. "Et j’invite l’ensemble du secteur et de ma corporation à faire de même. Parce qu’il s’agit ici d’un devoir citoyen. C’est une obligation civique aujourd’hui, c’est la défense de nos libertés. Nous avons été fermés 7 mois de manière consécutive. Nous respectons le protocole sanitaire, nous avons dépensé assez d’argent et les miettes que nous avons reçues des gouvernements régionaux nous les avons réinvesties pour protéger la population. Nous respectons les règles, nous pouvons prendre soin de l’ensemble de nos clients et nous le feront certainement mieux que dans des parcs ou des rassemblements de rue."

"Je crains" des sanctions, avoue-t-il, mais il ne devrait pas risquer grand-chose. A l’instar des communes de la province de Liège ou encore de Mons, il a la garantie que le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre ne s’y opposera pas.