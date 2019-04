Mère poignardée en pleine rue à Anderlecht devant ses enfants: la police met un visage sur le suspect

Nous vous en avons largement parlé du début du mois d'avril: une tentative de meurtre particulièrement sordide a eu lieu à Anderlecht, sur la chaussée de Ninove.

La victime, une Somalienne de 32 ans mère de famille, a été agressée au couteau devant ses trois enfants le mardi 2 avril à 7h20. Elle avait été emmenée à l'hôpital dans un état critique, mais elle semble tirée d'affaire.

Ce jeudi, la zone de police locale diffuse un avis de recherche du suspect qui s'est enfui en direction de la gare de l'Ouest. "L’auteur est âgé entre 20 et 30 ans. Il mesure environ 1m80, est de corpulence robuste, a les cheveux noirs, une calvitie frontale et un fin collier de barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un sweat à capuche gris avec une bande à motifs noirs et blancs à hauteur de la poitrine, un pantalon de jogging bleu foncé, des baskets blanches et un bonnet bleu. Il est en possession d’un petit sac à dos bleu de marque Quechua", précisent les autorités. Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

La victime était sortie des soins intensifs le lendemain des faits, et avait dès lors pu être entendue par les enquêteurs. A la suite de cette audition, le parquet de Bruxelles a désigné un juge d'instruction pour tentative d'assassinat à charge de "X". Le parquet avait affirmé que les motifs du crime étaient toujours inconnus. "Il y a diverses pistes explorées. Est-ce un acte à replacer dans un contexte familial, un acte de violence isolé ou un acte commis pour un motif raciste? Les policiers enquêtent toujours", avait-il déclaré.