Meurtre d'un jeune de 19 ans à Laeken: un suspect arrêté, la victime l'accusait d'avoir volé sa casquette

Un homme a été mortellement poignardé durant la nuit du 1er au 2 novembre derniers à Laeken, a indiqué mardi Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Capitale. "La victime était âgée de 19 ans. Un juge d'instruction a été désigné et de nombreux devoirs d'enquête ont été menés. Un suspect, âgé de 20 ans, a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt le 3 novembre pour meurtre", a précisé la porte-parole.



Le crime a eu lieu rue de l'Entrepôt, à Laeken, selon La Capitale, à la sortie d'une salle où se déroulait une fête de mariage. Tant la victime que le suspect y étaient conviés, indique le quotidien. La victime, un jeune homme de 19 ans, aurait demandé des explications au suspect, un jeune homme âgé de 20 ans, qu'il accusait d'avoir volé, la veille, sa casquette. Le suspect se serait immédiatement montré agressif et une bagarre s'en serait suivie. Il aurait sorti un couteau et aurait poignardé la victime au niveau de la gorge.

Plusieurs témoins directs des faits ont livré leur version aux enquêteurs. La victime elle-même a pu parler à ces derniers avant de mourir, selon La Capitale.