Meurtre d'une femme à Evere: le suspect est atteint de troubles mentaux

(c) Belga

Le suspect du meurtre de Mounia Ouyahia, une femme de 36 ans, tuée à coups de couteau le 30 mai dernier à Evere, souffre de troubles mentaux, selon le rapport d'expertise psychiatrique, a pu apprendre Belga mardi. Le suspect, âgé de 26 ans, ne coopère pas à l'enquête judiciaire, tantôt nie les faits, tantôt avoue être l'auteur, tout en prétendant qu'il a agi au nom du diable. Il est toujours en détention provisoire et refuse de quitter sa cellule, selon des sources proches du dossier.



Une femme âgée de 36 ans, mère de trois enfants, a été agressée alors qu'elle promenait son bébé en poussette, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l'avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere, le 30 mai dernier, vers 19h40. Elle a reçu des coups au moyen d'un objet tranchant au niveau du cou et est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Un homme a été interpellé, après que ses collègues l'ont reconnu comme le potentiel auteur du meurtre. Il est apparu que, quelques jours avant les faits, il avait déjà été interpellé dans la rue de Brabant à Schaerbeek pour avoir menacé un passant avec un couteau.

Interrogé, l'homme a tout d'abord affirmé ne pas avoir quitté son domicile le soir du meurtre, mais il a rapidement dû changer de version, confronté aux images d'une caméra de vidéo-surveillance d'un magasin des environs du lieu des faits, sur lesquelles il apparaît peu après la survenance des coups de couteau. Ensuite, lors de la perquisition de son domicile, un couteau et un sweat-shirt taché de sang ont été trouvés.