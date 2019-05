Migrants à la gare du Nord: après De Lijn, la STIB déplace ses arrêts

Dès mardi, la Stib va déplacer "temporairement" ses arrêts de bus situés gare du Nord à cause de la situation sanitaire et sécuritaire jugée dangereuse, a indiqué lundi An Van hamme, porte-parole de la société de transports bruxelloise, confirmant une information du journal L'Echo.



Depuis ce lundi matin, les chauffeurs de bus De Lijn ne font plus halte aux arrêts situés à proximité de la gare du Nord. Ils craignent d'attraper l'une des maladies se propageant parmi les migrants en transit qui squattent les abords de la gare. Des cas de gale et de tuberculose ont, en effet, été constatés. "La situation sanitaire se détériore et pour assurer le confort de nos voyageurs ainsi que des chauffeurs, nous avons aussi décidé d'agir en déviant des lignes de bus", indique la porte-parole de la Stib. Les changements auront lieu à partir de demain/mardi jusqu'à nouvel ordre. Concrètement, l'arrêt du bus 61 sera déplacé sur la place du Nord, devant la passerelle, tandis que celui du bus 20 se fera au niveau du boulevard Simon Bolivar, en face du grand escalier. Des réunions en interne vont avoir lieu dans les prochains jours pour évaluer la situation, a conclu An Van Hamme.





TreinTramBus et Test Achats exigent une solution pour les navetteurs

Tant que les bus De Lijn et de la Stib ne font plus escale à Bruxelles-Nord, TreinTramBus et Test Achats réclament une solution pour les navetteurs, annoncent lundi les organisations dans un communiqué commun.



"Les navetteurs de De Lijn qui ont un abonnement ou un ticket pour un bus jusqu'à Bruxelles-Nord doivent payer un supplément pour parcourir les derniers kilomètres sur le métro de la STIB", dénoncent TreinTramBus et Test Achats. Ces dernières réclament dès lors que les navetteurs munis de leur ticket De Lijn aient accès au métro afin de pouvoir prendre la ligne non desservie entre Bockstael, la gare de l'Ouest, Simonis, Rogier d'une part, et Bruxelles-Nord d'autre part.

"Bien que nous puissions comprendre les préoccupations des conducteurs, nous demandons instamment qu'une solution transversale soit trouvée aux conditions pénibles de la gare du Nord, afin que la gare puisse retrouver sa fonction essentielle de nœud multimodal entre le train, le tram et le bus", précise encore le communiqué. La Stib a pour sa part indiqué ne pas encore avoir reçu de demande de De Lijn à ce sujet. "Si une demande est formulée, nous l'examinerons", a fait savoir la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

