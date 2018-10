Mohamed Abdeslam condamné à 30 mois de prison pour le vol de la caisse de Molenbeek

La 79e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi après-midi, Mohamed Abdeslam à 30 mois de prison ferme pour le vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean, commis le 23 janvier dernier. Elle a également condammé Youssef B. à 18 mois de prison avec sursis partiel et l'employé communal Pierre-Raphaël C. à deux ans de prison avec sursis partiel.



Le tribunal a établi la culpabilité des trois prévenus pour le vol. Elle a condamné Mohamed Abdeslam, qui était en aveu, à 30 mois de prison ferme compte tenu de l'état de récidive légale de celui-ci, et à 16.000 euros d'amende, Le tribunal a également estimé que Youssef B. avait participé au vol, malgré les dénégations de celui-ci, et l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 4.000 euros.

Il a aussi établi que Pierre-Raphaël C., l'employé de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, était également coupable des faits pour avoir donné l'information à Mohamed Abdeslam sur la date du transfert de la recette communale. Ce dernier écope d'une peine de deux ans de prison avec sursis pour la moitié et d'une amende de 1.500 euros.Enfin, le tribunal a condamné chacun des trois hommes à une confiscation équivalant au tiers du butin, qui était de 68.068 euros.