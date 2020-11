Molenbeek: les pompiers se déploient pour un incendie dans un appartement

Un incendie s'est déclaré ce samedi vers 12h15 dans un appartement de la chaussée de Ninove, à Molenbeek. Les pompiers de Bruxelles ont été envoyés sur place. "L'incendie faisait rage dans une chambre à coucher d'un appartement au 4ème étage d'un bâtiment de 6 étages. Nous avons constaté un dégagement de fumée par la fenêtre. Les occupants du bâtiment étaient déjà évacués à notre arrivée, entre autres grâce à la police de la zone de Bruxelles-Ouest", a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole de la zone de secours SIAMU.

Un périmètre de sécurité a été dressé durant l'intervention des secours. "L'incendie se situait dans une chambre à coucher à l'avant du bâtiment. Un matelas est à l'origine de l'incendie. La cause était accidentelle. La propagation de suie et de fumée dans le reste du bâtiment a été limitée en utilisant un smoke stopper (ndlr: stoppeur de fumée). L'appartement sinistré est inhabitable. L'occupant est pris en charge par les services compétents pour un relogement. Deux autres habitants de l'immeuble ont été examinés et soignés par l'équipe médicale du SMUR de l'Hôpital Militaire sur place", a précisé Walter Derieuw.

23 soldat(e)s du feu ont été déployés pour maîtriser l'incendie, ainsi que deux autopompes et deux auto échelles.

