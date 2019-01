Molenbeek: la station de métro Etangs Noirs fermée sur ordre de police, un véhicule incendié

La station de métro Etangs Noirs a été fermée dans la nuit du Nouvel An sur ordre de police suite à des incidents en surface, a indiqué à Belga la STIB. "La police nous a demandé de fermer la station Etangs Noirs suite à des incidents survenus en surface", a communiqué à Belga la porte-parole de la STIB, Cindy Arents. Les métros étaient en mesure de circuler via cette station mais ne pouvaient s'y arrêter. La station a été fermée sur ordre de police peu après 1H00 du matin mardi et a été à nouveau rendue accessible avant 1H30. Auparavant le trafic avait aussi été interrompu vers minuit entre les stations Houba-Brugmann et Roi Baudouin sur ordre de police durant environ une demi heure. Par ailleurs, un véhicule a été incendié sur la commune de Molenbeek durant la nuit. Une autopompe en intervention sur la commune a également été caillassée.