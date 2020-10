Molenbeek: les guichets de la commune fermés à la population, un cas positif au coronavirus

"Ce matin je me suis rendue à la commune de Molenbeek (…) En arrivant sur place, nous avons appris que la commune fermait ses portes pour une durée indéterminée", nous écrit Nawal une habitante de la commune via le bouton orange Alertez-nous de notre application.

La commune de Molenbeek a décidé ce lundi matin de fermer uniquement le service guichets à la population (situé rue Sainte-Marie, près de la station Comte de Flandre) et non pas l'ensemble des services communaux. En cause : un membre du personnel a été testé positif au Covid-19.

Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux, nous en dit plus. " Ce matin, nous avons été alertés qu'il y avait un cas positif sur nos 15 membre du personnel qui font nos guichets. La personne en question a eu 4 contacts rapprochés -dits à risques - avec ses collègues. Par mesure de précaution, nous avons décidé de mettre tout le personnel en testing. Dans l'attente des résultats, les services guichets ne se feront plus en présentiel", informe-t-il.

Pour les prochains jours, la commune réfléchit à remettre en place le service par téléphone et/ou par mail, comme cela avait été le cas au mois d'avril et mai.

Si les résultats du personnel sont négatifs, le service de guichet à la population rouvrira dans les prochains jours.