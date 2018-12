Molenbeek: plusieurs patrouilles de police interviennent après le signalement d'une bagarre dans un appartement

Que s'est-il passé dans un appartement situé sur l'avenue Léopold, non loin de la place Sainctelette, ce mercredi matin à Molenbeek? Plusieurs patrouilles de police sont arrivées sur les lieux vers 9h30 après le signalement d'une "bagarre" entre deux individus, nous a confirmé la police locale. Les environs ont été sécurisés et une personne nous a signalé via le bouton orange Alertez-nous que les forces de l'ordre lui avait demandé à elle et à ses collègues de ne pas sortir de leur bâtiment. Une personne blessée a été sortie de l'appartement où la bagarre avait été aperçue et a été emmenée à l'hôpital. il reste désormais à établir les faits précis et leur cause.