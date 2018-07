Molenbeek: pompiers et policiers se déplacent en masse pour un feu de cuisine dans un immeuble

Plusieurs témoins nous ont signalé un important déploiement des secours au boulevard Mettewie, à Molenbeek-Saint-Jean, ce lundi peu avant 22h. "Gros déploiement de pompiers, ambulances et police aux environs du 80 boulevard Mettewie. Jamais vu un tel déploiement! Il se passe quelque chose d'important dans un des grands immeubles", nous a expliqué un témoin à 21h55 via le bouton orange Alertez-nous.



Contacté par nos soins, le porte-parole des pompiers bruxellois confirme une intervention. "Nous avons été appelés pour un feu de cuisine causé par une friteuse. Mais l'incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements, au 23e ou 24e étage, et nous n'avions pas le bon numéro d'appartement. Beaucoup de personnel de la police et des pompiers a donc été mobilisé pour trouver au plus vite les lieux de l'incendie", a indiqué le porte parole du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles- Capitale.



Selon les pompiers, l'appartement en question a pu être trouvé et le feu a rapidement été éteint. Aucun blessé n'est à déplorer.