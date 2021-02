Molenbeek: un déséquilibré maitrisé et emmené à l'hôpital

La police de la zone Bruxelles-Ouest est intervenue ce lundi vers 11h30 aux alentours de la gare de l'Ouest à Molenbeek-Saint-Jean "pour une personne avec des problèmes de santé mentale", nous explique la porte-parole de la zone. La circulation entre les arrêts Lemonnier et Gare de l'Ouest ont été interrompus et une périmètre a été mis en place le temps de "régler ça dans le calme", ajoute-t-elle. Un témoignage qui nous était parvenu via Alertez-nous mentionnait une arme à feu, ce que la porte-parole ne confirme pas. L'individu a été emmené à l'hôpital et la circulation a pu reprendre après 30 minutes.