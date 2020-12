Molenbeek: une personne tuée d'un coup de couteau

Une personne est décédée samedi soir à Molenbeek après avoir été poignardée, indique dimanche le parquet de Bruxelles. Les faits se sont passés vers 19h30 dans la rue de l'Ourthe mais les circonstances exactes ne sont pas claires.

Le parquet a ouvert une enquête et a dépêché sur place samedi soir un médecin légiste et le laboratoire judiciaire. La police a également pu interpeller un suspect mais on ne sait rien de son identité ni de celle de la victime.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 6 décembre ?