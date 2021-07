La photo d'un homme aperçu samedi à Molenbeek avec une arme tourne sur les réseaux sociaux: il s'agit d'un revolver à billes (airsoft)

Depuis plusieurs jours circulent sur les réseaux sociaux l'image d'un homme assis à terre sur le trottoir et semblant occuper à recharger un revolver. La scène a été saisie samedi dernier à Molenbeek au square des Libérateurs. Prévenue, une patrouille s'est rendue sur place. Il s'est avéré que l'individu, âgé de 41 ans, tenait une arme à billes (airsoft) et non une véritable arme à feu, a expliqué la porte-parole de la police locale à nos confrères du journal La Capitale. Il n'est pas autorisé d'exhiber une arme de ce genre sur la voie publique même si elle est factice, c'est pourquoi le quarantenaire a été interpellé avant d'être relaxé un peu plus tard.