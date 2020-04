Mort du jeune Adil à Anderlecht: un juge d'instruction désigné concernant l'accident mortel

Le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction pour enquêter du chef d'homicide involontaire, concernant l'accident mortel survenu vendredi soir à Anderlecht. Un jeune homme de 19 ans, prénommé Adil, est décédé après avoir percuté avec son scooter une voiture de police, quai de l'Industrie. Peu avant, il avait fui un contrôle de police et avait été pris en chasse par une première patrouille. "Concernant l'accident mortel impliquant un jeune roulant sur un scooter et un véhicule de police de la zone Bruxelles-Midi, le 10 avril 2020 à Anderlecht, le parquet a requis un juge d'instruction pour enquêter du chef d'homicide involontaire (accident de roulage)", a indiqué le parquet de Bruxelles, mardi en début d'après-midi.

Mort sur le coup

Lundi, l'avocat de la famille de la victime de cet accident, Me Alexis Deswaef, avait contacté le parquet pour lui demander de désigner un magistrat instructeur. "Un juge d'instruction doit être désigné, qui est un juge indépendant pouvant instruire à charge et à décharge. Dans ces circonstances concernant la mort d'un jeune impliquant des policiers, il faut que ce soit un juge d'instruction qui mène l'enquête en toute indépendance", avait déclaré Me Deswaef. L'avocat estime aussi que le juge d'instruction désormais nommé doit préférer confier l'enquête au Comité P afin d'éviter que des collègues des policiers impliqués dans l'accident ne doivent mener les investigations.

Vendredi soir vers 21h00, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a pris en chasse deux jeunes hommes en scooter, au niveau de la place du Conseil à Anderlecht, lesquels avaient pris la fuite en les voyant venir vers eux. Une autre patrouille de police a alors été appelée en renfort. Elle est arrivée en voiture sur le quai de l'Industrie, où les deux scooters étaient alors localisés. L'un des conducteurs des deux roues, un jeune Anderlechtois prénommé Adil et âgé de 19 ans, a dépassé une camionnette et s'est alors retrouvé face à la voiture de police qui arrivait vers eux. Il l'a percutée de plein fouet et est décédé sur le coup.

La réponse des forces de l'ordre doit être proportionnelle à l'atteinte à l'ordre public

Cette version donnée par le parquet de Bruxelles, sur la base des procès-verbaux de l'accident, doit être vérifiée par des éléments objectifs, selon l'avocat de famille d'Adil."Des témoins doivent être entendus. Des personnes se sont notamment manifestées auprès de la famille d'Adil, tout d'abord le copain d'Adil qui se trouvait avec lui, mais aussi un témoin oculaire de l'accident. La famille espère également que les images des caméras à proximité du lieu de l'accident seront visionnées et jointes au dossier. Des experts techniques devraient aussi être désignés pour vérifier, par exemple, s'il y a des traces de freinage ou pas et pour vérifier les trajectoires et vitesses des véhicules impliqués. Il faudrait encore pouvoir entendre les autres automobilistes qui se trouvaient là et qui ont donc vu l'accident", avait affirmé lundi Me Deswaef. "Face aux éléments en ma possession, je suis obligé de poser la question de la responsabilité de la police", avait-il dit.

"La réponse des forces de l'ordre doit être proportionnelle à l'atteinte à l'ordre public (dans ce cas, deux jeunes qui ont vraisemblablement voulu fuir un contrôle par crainte de l'amende de 250 euros pour infraction aux mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus). Il faut faire très attention aux excès sécuritaires dans le contrôle du respect des règles de confinement", s'était encore exprimé l'avocat.

Suite à cet accident aux conséquences tragiques, des émeutes ont éclaté à Anderlecht samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant d'importants dégâts sur des véhicules, des bâtiments de la police et du mobilier urbain. Une centaine de personnes ont fait l'objet d'une arrestation, pour la plupart administrative.