Mort du jeune Adil: la police déployée à Anderlecht suite à quelques incidents, une voiture incendiée

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler la présence d'un hélicoptère de la police au-dessus d'Anderlecht, en région Bruxelloise, ce jeudi en fin de soirée.

Un groupe d'une quarantaine de personnes s'est formé jeudi soir vers 20h30-20h45 sur la place du Conseil à Anderlecht et des jets de pierres et de cocktails Molotov ont été constatés, a indiqué en soirée la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles).

Quelques incidents impliquant des jeunes ont éclaté.

Une voiture a été incendiée. Les jets de projectiles ne visaient pas spécifiquement les forces de police, qui étaient présentes sur place avec plusieurs équipes et une arroseuse. Les policiers n'ont pas dû intervenir. L'arroseuse n'a pas non plus été employée contre le groupe en cause.

Il n'y a pas eu de blessé.

Le chef de corps de la police de Bruxelles-Midi et le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps surveillent la situation de près, notamment avec le couvre-feu qui est en application à compter de 22h00.

Selon nos confrères de la DH, ces incidents feraient suite à la décision du parquet de Bruxelles de demander un non-lieu dans l'affaire de la mort du jeune Adil. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre les policiers impliqués. Pour rappel, le jeune homme est mort 10 avril dernier lors d'une course-poursuite avec la police en essayant de prendre la fuite. Il avait percuté un véhicule d'intervention avec son scooter.