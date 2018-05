Des pétards provoquent un mouvement de panique dans la gare du Midi à Bruxelles

Des dizaines de témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: la gare du Midi à Bruxelles a été évacuée ce mercredi après-midi vers 17h. "Une importante détonation a été entendue dans la gare du Midi. La gare a été évacuée, la police est sur place", nous a décrit Abdel. "Tout le monde court dans tous les sens", a décrit Steph. Plusieurs autres témoins ont évoqué des "bruits de coups de feu".

Pendant ces dix minutes, la situation était chaotique

Contacté par nos soins, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, nous précise que c'est un jet de pétards qui a provoqué un bref mouvement de panique dans la gare. Les lieux ont brièvement été évacués, avant d'être finalement rouverts au public.



Frédéric Sacré, un porte-parole d'Infrabel, était sur place durant le mouvement de panique. "Un flot de gens est soudainement sorti de la gare suite à des détonations. Très vite, Sécurail et la police ont évacué les gens. Des militaires et des ambulances sont venues en renfort. Pendant l'évacuation, des personnes sont sorties de la bouche du métro, ce qui a provoqué un deuxième mouvement de panique", nous a-t-il décrit. "Dix minutes plus tard, la police a remarqué que c'était des pétards. Mais pendant ces dix minutes, la situation était chaotique. La police a bien géré", a-t-il ajouté.



Concernant la circulation ferroviaire, de légers retards sont à prévoir car des trains ont été déviés durant la brève évacuation de la gare, selon Frédéric Sacré.





Une zone de la gare interdite au public durant les analyses de la police



De son côté, la police fédérale, qui est compétente pour les gares du pays, ne donne aucune précision sur l'origine des détonations entendues. Une porte-parole nous précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du mouvement de panique. "Il y a bien eu une évacuation partielle de la gare du Midi. Une partie du bâtiment se trouve sous exclusion judiciaire durant l'enquête des policiers sur place", a indiqué la porte-parole.