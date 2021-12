Naissance d'une micro-forêt à Jette: 900 arbres plantés par des élèves, leurs profs et des ouvriers communaux

Une micro-forêt est en train de naître en plein cœur de Jette, à Bruxelles. Au total, 900 arbres sont plantés sur un espace dédié de 300 mètres carré. Il y a 22 essences différentes.

Pour la plantation, 90 ouvriers communaux, professeurs et élèves se mobilisent."Je suis en train de planter des arbres avec ma classe", explique une jeune fille. "On a voulu ajouter de la nature en faisant cette activité et en prenant du plaisir", se réjouit une autre élève.

L’objectif de ce projet est de préserver la biodiversité dans la commune. Ces arbres vont aussi être utiles comme îlot de fraîcheur et offrir un espace vert aux habitants.