Neder-Over-Heembeek: un bateau de plaisance a pris l'eau dans le canal

Différents services intervenaient vendredi pour empêcher une pollution du canal de Bruxelles, causée par un bateau de plaisance qui prend l'eau au quai de Heembeek à Neder-Over-Heembeek, selon une information du quotidien La Dernière Heure (DH) confirmée par le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.



Le bateau de plaisance d'environ neuf mètres de long était amarré à quai, à hauteur du Yacht Club, lors qu'il a pris l'eau. Les pompiers de Bruxelles ont déployé un barrage flottant en fin de matinée, afin d'empêcher que le canal ne soit pollué par le carburant et les huiles de moteur. Ils ont commencé leur intervention vers 10h15 et ont quitté les lieux à 12h45. C'est la capitainerie qui a pris en charge la suite de l'intervention. Elle a lancé du dispersant sur l'huile qui avait déjà coulé dans le canal. Une firme spécialisée a de plus été sollicitée pour pomper le carburant.