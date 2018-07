Neder-Over-Heembeek: une maison prend feu après avoir été frappée par la foudre

La nuit dernière, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à une quinzaine de reprise suite aux intempéries. Une maison a par ailleurs été frappée par la foudre ce qui a provoqué un incendie à Neder-Over-Heembeek.

Les pompiers de Bruxelles ont procédé à une quinzaine d'interventions dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite des intempéries, selon un bilan tiré jeudi matin par le quotidien La Dernière Heure (DH) et confirmé par le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. La foudre s'est abattue sur une maison à appartements à Neder-over-Heembeek, déclenchant un incendie. Le bâtiment était composé de deux étages et d'un rez-de-chaussée. Les deux occupants des deux étages supérieurs ont été pris en charge par la police et la commune pour être relogés, étant donné l'étendue des dégâts. La famille qui vivait au niveau inférieur n'a pas été affectée par l'incendie. Une cheminée a également été frappée par la foudre à la chaussée de Ninove à Anderlecht. Les pompiers l'ont enlevée par précaution pour empêcher qu'elle ne tombe sur la voie publique.Les autres interventions étaient mineures. Elles concernaient des avaloirs bouchés ou encore des infiltrations d'eau chez des particuliers.