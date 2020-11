"Etes-vous au courant d'une interpellation de la police pour une fête clandestine dans un bar de Bruxelles?", s'interroge l'un de nos alerteurs ce dimanche via le bouton orange Alertez-nous. Sur la vidéo partagée sur Facebook, on peut y voir l'intervention de plusieurs patrouilles de police en pleine soirée à la sortie d'un bar à Laeken, en région bruxelloise. A l'ouverture des portes du bar, certains fêtards s'enfuient en courant. De nombreux internautes se disent interloqués que de tels événements puissent toujours se produire en pleine seconde vague du coronavirus dans notre pays.

Une vidéo du mois d'août

Mais vérifications faites auprès de la zone de police concernée, il s'avère que la vidéo ne date pas de ce week-end, mais du mois d'août. Les faits, en revanche, ont bien eu lieu à Laeken. Pour rappel, au mois d'août dernier, les établissements horeca étaient encore ouverts. Cependant, des mesures pour ralentir la propagation du virus étaient toujours édictées (distanciation sociale notamment). C'est la raison pour laquelle les fêtards semblent vouloir échapper aux forces de l'ordre sur la vidéo.

Diffusée par le président du Vlaams Belang

La vidéo a refait surface ce samedi suite à sa mise ligne sur Twitter par l'ancien président du Vlaams Belang, Filip Dewinter. L'homme politique a posté la vidéo en précisant qu'elle datait de ce week-end, y voyant une preuve de la situation sanitaire du pays.

Un procès-verbal dressé

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles n'a d'ailleurs pas tardé à réagir via son compte Twitter, informant et rappelant que "les images n'étaient pas récentes." Et d'ajouter: "Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles travaillent nos policiers, les mesures nécessaires ont été prises. Un procès-verbal a été rédigé et le dossier a été temporairement clos par le bourgmestre."

Tout cela démontre, d'une part l'incapacité d'un géant comme Facebook de contrôler les 'fake news' ( les fausses informations), et d'autre part que le membre du Vlaams Belang n'est pas très regardant sur les vidéos reçues et publiées, sans aucun contrôle du contexte.

