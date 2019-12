Derniers préparatifs des festivités sur le plateau du Heysel: "Le spectacle va propulser le public dans la nouvelle année"

Le plateau du Heysel accueillera les festivités du nouvel an avec notamment le traditionnel feu d'artifice. 50 à 57.000 personnes devraient y assister, plus ou moins comme l'année passée. Les artificiers sont en place depuis huit heures ce matin pour que la fête soit totale ce soir.

Une soirée du nouvel an très attendu et qui nécessite de longues heures de travail en amont. Au total, 150 personnes sont sur l'événement.



"On monte depuis dimanche et donc oui il y a une les grosses équipes là ils ont été là jusqu'à très tard hier soir et ils étaient là très tôt ce matin", raconte une femme sur place. Le clou des festivités, le feu d'artifice à minuit devant l' Atomium. Un spectacle de dix neuf minutes avec une dizaine d'artificiers.

"Chacun a son rôle à jouer aussi bien la la conception, l'écriture du spectacle, la musique, la préparation en atelier... tout ça je pense que on peut cumuler 15 jours de travail", explique un homme.

Un spectacle avec deux cents à trois cents effet. La particularité de cette année, le feu d'artifice est lancée depuis le bassin de l'esplanade pour être au plus proche de l'Atomium.



Autre nouveauté, cinquante thèmes musicaux sont revisités



"On a voulu faire un spectacle très festif avec un grand mash up de dix-neuf minutes qui va dès les premières secondes propulser le public dans la nouvelle année avec des airs très rythmés que tout le monde connaît et qui sont revisités", explique-t-on à notre journaliste.



Des animations sont aussi prévues. Au total, 50 à 57.000 personnes sont attendues pour l'événement.

Le site ouvre à 21h30 pour le début des festivités.