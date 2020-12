Fêtes: la police a découvert 170 kg de feux d'artifices appartenant à un même grossiste illégal

Au début de ce mois, un entrepôt contenant 100 kg de feux d'artifice avait été découvert par la zone ouest de la police bruxelloise. Un suspect avait fait l'objet d'une enquête complémentaire. Il s'est avéré qu'il importait des feux d'artifice de l'étranger et les revendait via un compte Snapchat anonyme. Le service spécialisé de recherches sur internet de la zone de police a retrouvé le trafiquant après qu'il a recommandé l'utilisation de fusées éclairantes contre les forces de police lors des récents troubles à Anderlecht. Dans le cadre de l'enquête subséquente menée par le service EcoSoc (spécialisé dans la fraude économique, financière et sociale) de la zone de police, 3 complices et 4 nouveaux sites de stockage possibles ont été identifiés. Sur trois des quatre sites à Molenbeek-Saint-Jean, on a retrouvé des fusées éclairantes de toutes tailles, formes et couleurs possibles, l'équivalent de 70 kg d'explosifs, soit 140 fois plus que le maximum autorisé de 500 g de matière explosive pour un particulier.

Cette fois, on a trouvé non seulement des fusées éclairantes ordinaires, mais aussi du matériel pyrotechnique à usage professionnel compte tenu du risque qu'elles constituent. Là encore, les explosifs étaient stockés dans de mauvaises conditions dans une zone résidentielle. Les suspects ont été privés de leur liberté et libérés après avoir été interrogés en attendant leur procès.

Avec cette deuxième prise, un total de 170 kg de feux d'artifice a été confisqué au grossiste illégal, qui auraient pu être utilisés pendant la nuit du Nouvel An.

La zone de police tient à rappeler que l'utilisation de feux d'artifice est totalement interdite sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute personne trouvée en possession de fusées éclairantes ou de bombes pendant les fêtes sera sanctionnée conformément au règlement général de la police et devra renoncer à ses feux d'artifice. La zone de police poursuivra ses actions de contrôles dans les semaines à venir.

"Nous voudrions donner un avertissement supplémentaire à tous ceux qui ont quand même acheté des feux d'artifice illégalement. Souvent, les fusées éclairantes ne sont pas conformes aux règles de sécurité et peuvent constituer un danger pour vous-même, vos proches et tous les autres spectateurs. Ne gâchez pas vos fêtes !", conclut le parquet de Bruxelles dans son communiqué.