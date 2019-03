Nouvelle intervention des pompiers sur le toit du centre commercial Docks Bruxsel

Les pompiers interviennent à nouveau ce mardi après-midi au centre commercial Docks Bruxsel, a indiqué à 14h15 Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il s'agit à nouveau d'un problème au niveau du toit.

La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere, précise que les policiers s'apprêtent à fermer le pont Van Praet, direction Lambermont, à la circulation.

Pour rappel, parmi les incidents notables causés par les rafales de vent dimanche, les pompiers étaient intervenus vers 14h30 au centre commercial Docks pour un problème au niveau du toit. Ce dernier est composé de deux couches. C'est la couche extérieure, faite en zinc, qui s'était envolée. Des agents de Bruxelles Propreté ont été mobilisés sur place pour ramasser les éléments tombés au sol. La circulation a été arrêtée sur le quai des Usines et au pont Van Praet. Elle a été rétablie en fin d'après-midi.

Mathias Blot, le directeur de Docks Bruxsel, a de son côté précisé dimanche que c'est le revêtement extérieur du Docks Dome, la salle événementielle, qui a été touché. Quelques panneaux publicitaires se sont également détachés.

Les dégâts causés aux bâtiments sont superficiels. Il n'y a eu aucun blessé et il n'y a aucun danger pour les visiteurs et occupants. Cet incident n'avait pas perturbé les horaires. Le cinéma a été ouvert en soirée et le centre commercial a pu ouvrir ses portes normalement lundi matin.