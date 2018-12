Nouvelle manifestation des gilets jaunes à Bruxelles: la police renforcée, les lieux et les heures de rendez-vous incertains

La police de Bruxelles est sur ses gardes. Une manifestation des Gilets Jaunes devrait avoir lieu aujourd’hui à Bruxelles. Les lieux comme les heures de rendez-vous ne sont pas clairs, mais les effectifs des forces de l’ordre ont été renforcés pour prévoir d’éventuels débordements.

Le dispositif policer sera renforcé dans la capitale à l'occasion d'un nouveau rassemblement de "gilets jaunes" annoncé pour ce samedi sur certains réseaux sociaux. On ignore encore l'ampleur de l'événement, le lieu et l'heure de rendez-vous. Les gilets jaunes pourraient se retrouver à 11h au rond-point Schuman.

L'objectif de la police est de trouver un terrain d'entente pour les personnes venant manifester pacifiquement et de garantir le déroulement normal des activités et évènements prévus le même jour, indique llse Van De Keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.





"Le dispositif policier prévu samedi sera renforcé"



"Le dispositif policier prévu samedi sera renforcé en personnel et moyens car nous avons constaté que les actions des Gilets jaunes étaient mobiles. La zone de Bruxelles Capitale-Ixelles, les différentes zones de police de la région bruxelloise, la police fédérale et d'autres partenaires comme les pompiers, la Stib ou encore le service prévention de la Ville de Bruxelles, collaborent en bonne entente afin d'assurer le meilleur suivi possible", explique Ilse Van De Keere, porte-parole de la police locale de Bruxelles, qui précise que l'objectif de la police est de garantir aux habitants, visiteurs et autres usagers de la ville un déroulement normal de leurs activités.





"Les Gilets jaunes refusent d'entrer en contact avec la police ou la Ville"

"Beaucoup de personnel est également mobilisé pour travailler sur l'Open Source Intelligence (OSINT) soit l'exploitation des informations issues de sources librement accessibles. Les données collectées sur internet et les réseaux sociaux sur les Gilets jaunes seront analysées et diffusées auprès des différents services impliqués samedi. Ce travail est important car les Gilets jaunes refusent d'entrer en contact avec la police ou la Ville pour organiser l'encadrement de la manifestation", ajoute-t-elle encore.





Un Real Intelligence Center

Ce samedi, jour de manifestation, "sera établi un Real Intelligence Center où le personnel travaillant sur l'OSINT, assurera en temps réel un suivi et screening des informations concernant les Gilets jaunes sur les réseaux sociaux et internet, afin de les transmettre directement au centre de commandement et aux effectifs sur le terrain."