Nouvelles images impressionnantes du tram qui a déraillé vendredi à Anderlecht (vidéo)

Vendredi vers 18h30, un accident a provoqué le déraillement d'un tram 81, avenue du Roi-Soldat à Anderlecht, blessant légèrement 3 personnes: le conducteur du tram et les deux occupants de la voiture en cause. Le véhicule roulait à vide pour rentrer au dépôt.

Un internaute nous a envoyé la vidéo ci-dessus via notre bouton Alertez-nous. On y voit la voiture accidentée contre le flanc du tram sur les voies de celui-ci. Le tram a déraillé et continué sa course en étant dévié sur la gauche de la rue, traversant celle-ci, touchant un arbre et démolissant le muret situé devant une habitation. On constate que le pare-brise de la cabine est cassé.

La police doit évaluer les vitesses et de déterminer les circonstances de cet accident. Le tram a cependant toujours priorité. La circulation des trams est interrompue entre les arrêts Marius Renard et Meir le temps pour les équipes techniques de dégager le tram.