Nouvelles mesures à Bruxelles: 3 questions pratiques à Rudi Vervoort

La nouvelle est dure pour le secteur Horeca de la capitale: suite à un Conseil Régional de Sécurité qui s'est tenu mercredi midi, il a été décidé de fermer tous les cafés et les bars de Bruxelles (sur les 19 communes) pendant un mois, à partir de jeudi 8 octobre à 7h du matin. Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale s'exprime sur les nouvelles mesures.

Les 19 bourgmestres de Bruxelles se sont réunis autour du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale ce matin. Ils ont mis en place une série de nouvelles mesures d'application dès demain à Bruxelles. Parmi elles, la plus dure est sans doute la fermeture pure et simple de tous les bars, buvettes et cafés de la région dès le 8 octobre, pour une durée d'un mois.

Pour Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, ces mesures "ne sont qu'une anticipation des protocoles que le baromètre, en cours de finalisation, aurait imposés en cas de code rouge à Bruxelles". Bruxelles serait en code rouge et selon le baromètre (un tableau de mesures concertées selon le niveau de l'épidémie dans une zone), il est plus que probable que cela signifie 'fermeture des bars et des cafés'. "Cela ne sert à rien d'attendre quelque chose qui de toute façon va arriver".

Pour clarifier la situation, nous avons posé 3 questions pratiques à Rudi Vervoort :

- Pourquoi les bars, et pas les restaurants ?

- Quelle est la situation actuelle dans les hôpitaux bruxellois ?

- Se dirige-t-on vers un second confinement ?