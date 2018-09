Océade déménage intégralement en Roumanie: "Plutôt rare de s'emparer d'une entreprise de cette manière"

Le parc aquatique Océade, dont les équipements étaient vendus jeudi aux enchères, a été entièrement racheté par une entreprise roumaine, celle-là même qui avait déjà acquis les toboggans du parc bruxellois un peu plus tôt dans le mois. L'ensemble des lots, toboggans inclus, ont été attribués pour un montant total de plus de 250.000 euros.

Océade a été liquidé en deux temps, avec d'abord la vente de tous les toboggans du parc comme premier gros lot. Ceux-ci ont été vendus à une société roumaine au prix de 152.000 euros. Venait ensuite la vente aux enchères des lots séparés - parmi lesquels les décors, les filtres et pompes des piscines et attractions, l'équipement horeca, le mobilier des vestiaires, les saunas, etc. - qui a pris fin hier/jeudi. L'ensemble de ces lots ont été attribués à la même société roumaine pour plus de 100.000 euros. Le parc aquatique Océade, qui fermera définitivement ses portes le dimanche 30 septembre prochain à Bruxelles, déménage de cette manière intégralement en Roumanie, où il devrait s'installer dans la région de la capitale Bucarest.





"C'est plutôt rare"

Le fait que l'ensemble des lots en vente aient été acquis par un seul acheteur ne signifie pas pour autant qu'aucune autre entreprise n'était intéressée. Au contraire, pas moins de 880 candidats-acheteurs issus de tous les coins du monde se sont manifestés lors des enchères. "C'est plutôt rare qu'un acheteur s'empare de toute une entreprise par le biais d'une vente aux enchères. Ca n'arrive qu'une fois tous les deux, trois ans", a commenté Joos Dauwe de chez Troostwijk Auctions, la société qui s'occupait de la vente aux enchères en ligne.