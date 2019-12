Odeur de gaz chaussée de Charleroi à Bruxelles: des bonbonnes de butane endommagées abandonnées par des ouvriers

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés ce mercredi en fin de matinée pour une forte odeur de gaz à l'angle de la chaussée de Charleroi et de la rue Faider à Bruxelles. Une voiture de commandement, une autopompe et une ambulance ont été envoyées sur place. En recherchant l'origine de l'odeur, ils sont tombés sur des petites bonbonnes de butane utilisées par des ouvriers tout proches. Ceux-ci les avaient jetées dans une poubelle publique et l'une des 2 bouteilles encore pleine présentait une fuite. Les pompiers ont donc emporté les 2 bonbonnes encore pleines.