On sait ce que recherchait la police avec l'appui d'un hélicoptère lundi soir à Woluwe-Saint-Pierre

Plusieurs personnes ont été intriguées voire tracassées par le survol d'un hélicoptère de la police fédérale au-dessus de Woluwe-Saint-Pierre, plus précisément l'avenue des Dames Blanches, lundi soir vers 22h30. Au sol, de nombreux policiers accompagnés de chiens effectuaient des recherches. "Que se passe-t-il ?", s'interrogeait l'un des témoins via notre bouton orange Alertez-nous. "Un hélicoptère survolé la rue avec un puissant projecteur de recherche et plein de policiers avec chiens ont couru dans tous les sens", racontait une autre personne. Les policiers traquaient un ou des individus après des faits d'effraction et vol avec violence, nous a révélé ce matin Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles. Aucune information n'a pu nous être livrée sur les motifs de l'agression. Des individus étaient encore recherchés et l'enquête en est à ses débuts.