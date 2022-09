Orages: plusieurs chutes d'arbres et des rues inondées

L'Institut royal météorologique (IRM) avait émis lundi soir une alerte jaune aux orages pour la soirée et la nuit de lundi à mardi, sur l'ensemble du territoire belge.

Dans la capitale, les orages ont éclaté en fin d’après-midi. Les pompiers ont réalisé 24 interventions en tout; dont 13 arbres tombés sur la voie publique, 4 chaussées inondées suite à des avaloirs bouchés et sept objets divers (corniche, volet, garde-corps d'un balcon...) ont été ballottés par le vent.

Certains appels étaient en double ou se sont résorbés tout seuls. Toujours selon le bilan fourni par les hommes du feu, il n'y a plus d'interventions en attente et il n'y plus de demande d'interventions. Selon les prévisions, la nuit prochaine sera calme sur le plan météo à Bruxelles.

Des retards pour les trains à Namur

Les fortes pluies de la nuit engendrent des retards pour les trains du côté de Namur. Les orages intenses essuyés par Rochefort durant la nuit ont provoqué des problèmes de signalisation sur le tronçon Rochefort-Jemelle et Grupont de la ligne 162, a indiqué mardi matin Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les trains roulent mais accusent parfois plusieurs dizaines de minutes de retard à l'heure de pointe matinale sur les lignes 162 Arlon-Namur et 161 Namur-Bruxelles.

Infrabel ne peut préciser quand le trafic reprendra normalement car ses équipes doivent intervenir à plusieurs endroits.