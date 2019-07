Orages en vue: Bruxelles ferme ses parcs

Compte tenu des orages et des rafales de vents annoncés, les parcs régionaux bruxellois sont fermés au public à partir de 14h00 ce vendredi, indique Bruxelles Environnement via communiqué. Dimanche matin, une évaluation de la situation sera effectuée afin de décider de maintenir ou non la fermeture.



Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt de Soignes) et en particulier à proximité des arbres.



Les parcs seront interdits d'accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Dans les espaces ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.